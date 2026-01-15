Marché paysan de Coustellet du dimanche matin Maubec

Marché paysan de Coustellet du dimanche matin

Le marché de Coustellet, véritable lieu de rencontre entre producteurs et consommateurs, propose une découverte colorée et animée de notre terroir. Le marché paysan , label de qualité mis en place par le Parc Naturel Régional du Luberon.

English : Sunday morning farmer’s market at Coustellet

The Coustellet market, a real meeting place for producers and consumers, offers a colorful and lively discovery of our terroir. the Coustellet market has been awarded the Marché Paysan quality label by the Parc Naturel Régional du Luberon.

