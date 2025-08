MARCHÉ PAYSAN DE FERRALS-LES-MONTAGNES Ferrals-les-Montagnes

Place des Tilleuls Ferrals-les-Montagnes Hérault

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-24

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

Produits locaux, assiettes paysannes et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous , tout ce qu’il faut pour faire ses emplettes de la semaine et se régaler sur place !

Bienvenue au marché de Ferrals les montagnes

Place des Tilleuls Ferrals-les-Montagnes 34210 Hérault Occitanie +33 6 07 49 49 37 tramontagne@lepechdandre.fr

English :

Local produce, country-style dishes and a friendly atmosphere will be on offer everything you need to do your weekly shopping and enjoy a delicious meal on the spot!

Welcome to the Ferrals les montagnes market

German :

Lokale Produkte, Bauernteller und eine herzliche Atmosphäre sind hier an der Tagesordnung alles, was Sie brauchen, um Ihre Einkäufe der Woche zu erledigen und sich an Ort und Stelle zu verwöhnen!

Willkommen auf dem Markt in Ferrals les montagnes

Italiano :

Prodotti locali, piatti in stile country e un’atmosfera amichevole: tutto ciò che serve per fare la spesa settimanale e gustare un pasto delizioso sul posto!

Benvenuti al mercato di Ferrals les montagnes

Espanol :

Productos locales, platos campestres y un ambiente acogedor: todo lo que necesita para hacer la compra semanal y disfrutar de una deliciosa comida in situ

Bienvenido al mercado de Ferrals les montagnes

