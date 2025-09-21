Marché paysan de l’AMEM Salle Jaulin Gros-Réderching

Marché paysan de l’AMEM Salle Jaulin Gros-Réderching dimanche 21 septembre 2025.

Marché paysan de l’AMEM

Salle Jaulin 1 Rue Jeanne d’Arc Gros-Réderching Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Ne manquez pas le marché paysan de l’Association Mosellane d’Economie Montagnarde organisé en partenariat avec la commune de Gros-Réderching et soutenu par le Département de la Moselle et Moselle Attractivité.

Partez à la (re)découverte des délicieux produits des Vosges Mosellanes et Qualité MOSL dans une ambiance festive. Tout au long de la journée, vous pourrez déguster des plats paysans fraîchement préparés par les producteurs et les associations locales.

Marché des producteurs et artisans Qualité MOSL.

Les producteurs vous proposeront à la vente

Charcuterie et terrines, saucissons fumés, fromage au lait de vache et de chèvre, escargots, volailles, pains spéciaux, viennoiseries, popcorn, safran et plantes aromatiques, gammes botaniques, œufs, légumes, miel, huile, confitures et jus, bières artisanales …

Les artisans vous proposeront à la vente

Confiseries artisanales, Bougies parfumées artisanales, Poterie et bijoux en perle de verre, Décoration artisanale en céramique, Décorations artisanales en bois, Objets en maille, Objets et accessoires textiles, bijoux à bases de matières naturelles et en verre, fabrication artisanale de couteaux de cuisine …

RESTAURATION PAYSANNE

Issue directement des fermes locales, assurée par les producteurs

Escargots en croquille ; paninis fermiers ; gyros ; wraps de poulet ; burger ; paninis fermiers ; glaces de la ferme ; crêpes ; gâteaux ; bières artisanales ; vins de Moselle …

Par les associations locales

– Grillades (Ferme Lang) et tartes flambées par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gros-Réderching

– Buvette par l’Entente Sportive de Gros-Réderching

– Café & gâteaux par l’Association des Parents d’Élèves de Gros-Réderching

ANIMATIONS

– Musique ambulante par Denis & Véro

– Stand de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

– Atelier d’initiation de tir à la Sarbacane sportive par Loisirs et Jeunesse

– Démonstration de conduite de troupeau d’oies par Serge Klein

– Atelier Nature par l’association les Chabots

– Exposition de dessin des écoliers des Écoles de Maternelle et de Primaire les Hirondelles de Gros-Réderching

– Exposition photographique de Marc HEN.

– Dès 15h Concert avec le groupe APRÈS LA SIESTETout public

Salle Jaulin 1 Rue Jeanne d’Arc Gros-Réderching 57410 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61 contact@amem57.fr

English :

Don’t miss the farmers’ market organized by the Association Mosellane d’Economie Montagnarde in partnership with the commune of Gros-Réderching and supported by the Moselle département and Moselle Attractivité.

Come and (re)discover the delicious products of the Vosges Mosellanes and MOSL Quality in a festive atmosphere. Throughout the day, you’ll be able to sample freshly-prepared local dishes from producers and local associations.

MOSL Quality producers’ and craftsmen’s market.

Producers will be selling

Charcuterie and terrines, smoked sausages, cow’s and goat’s milk cheese, snails, poultry, special breads, pastries, popcorn, saffron and herbs, botanical ranges, eggs, vegetables, honey, oil, jams and juices, craft beers?

The artisans will be selling:

Handcrafted confectionery, Handcrafted scented candles, Glass bead pottery and jewelry, Handcrafted ceramic decorations, Handcrafted wooden decorations, Knitted items, Textile items and accessories, Jewelry made from natural materials and glass, Handcrafted kitchen knives?

COUNTRY-STYLE CATERING

Directly from local farms, provided by producers:

Escargots en croquille; farm paninis; gyros; chicken wraps; burgers; farm paninis; farm ice creams; crêpes; cakes; craft beers; Moselle wines …

By local associations:

– Grills (Ferme Lang) and tarts flambées by the Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gros-Réderching

– Refreshments by Entente Sportive de Gros-Réderching

– Coffee & cakes by Association des Parents d?Élèves de Gros-Réderching

ANIMATIONS

– Strolling music by Denis & Véro

– Pays de Bitche Tourist Office stand

– Introduction to Sarbacane shooting by Loisirs et Jeunesse

– Goose herding demonstration by Serge Klein

– Nature workshop by the Chabots association

– Drawing exhibition by schoolchildren from Les Hirondelles nursery and primary schools in Gros-Réderching

– Photographic exhibition by Marc HEN.

– From 3pm: Concert by the group APRÈS LA SIESTE

German :

Verpassen Sie nicht den Bauernmarkt der Association Mosellane d’Economie Montagnarde, der in Partnerschaft mit der Gemeinde Gros-Réderching organisiert und vom Département Moselle und Moselle Attractivité unterstützt wird.

Gehen Sie in einer festlichen Atmosphäre auf die (Wieder-)Entdeckung der köstlichen Produkte der Moselvogesen und der MOSL-Qualität. Den ganzen Tag über können Sie bäuerliche Gerichte probieren, die von den Erzeugern und lokalen Vereinen frisch zubereitet werden.

Markt der Erzeuger und Handwerker Qualité MOSL.

Die Erzeuger bieten Ihnen zum Verkauf an:

Wurstwaren und Terrinen, geräucherte Würste, Käse aus Kuh- und Ziegenmilch, Schnecken, Geflügel, Spezialbrote, Gebäck, Popcorn, Safran und aromatische Pflanzen, botanische Sortimente, Eier, Gemüse, Honig, Öl, Konfitüren und Säfte, handwerklich hergestellte Biere?

Die Handwerker bieten Ihnen zum Verkauf an:

Kunsthandwerkliche Süßwaren, Kunsthandwerkliche Duftkerzen, Töpferwaren und Glasperlenschmuck, Kunsthandwerkliche Keramikdekorationen, Kunsthandwerkliche Holzdekorationen, Strickwaren, Textilobjekte und -accessoires, Schmuck aus Naturmaterialien und Glas, Kunsthandwerkliche Herstellung von Küchenmessern?

BÄUERLICHE VERPFLEGUNG

Direkt von den örtlichen Bauernhöfen, von den Erzeugern bereitgestellt

Schnecken im Knuspermantel; Bauernpaninis; Gyros; Hähnchenwraps; Burger; Bauernpaninis; Eis vom Bauernhof; Crêpes; Kuchen; handwerklich hergestellte Biere; Moselweine …

Von den lokalen Vereinen

– Grillspezialitäten (Ferme Lang) und Flammkuchen von der Amicale des Sapeurs-Pompiers de Gros-Réderching

– Getränkeausschank durch die Entente Sportive de Gros-Réderching

– Kaffee & Kuchen von der Association des Parents d’Élèves de Gros-Réderching

ANIMATIONEN

– Ambulante Musik von Denis & Véro

– Stand des Office de Tourisme du Pays de Bitche

– Workshop zur Einführung in das Schießen mit dem sportlichen Blasrohr von Loisirs et Jeunesse

– Vorführung des Führens einer Gänseherde durch Serge Klein

– Naturworkshop durch den Verein les Chabots

– Zeichenausstellung der Schulkinder der Écoles de Maternelle und der Écoles de Primaire les Hirondelles de Gros-Réderching

– Fotoausstellung von Marc HEN.

– Ab 15 Uhr: Konzert mit der Gruppe APRÈS LA SIESTE

Italiano :

Non perdetevi il mercato contadino organizzato dall’Association Mosellane d’Economie Montagnarde in collaborazione con il comune di Gros-Réderching e con il sostegno del Dipartimento della Mosella e di Moselle Attractivité.

Venite a (ri)scoprire i deliziosi prodotti dei Vosgi Mosellani e la qualità MOSL in un’atmosfera di festa. Durante tutta la giornata, potrete assaggiare piatti locali preparati al momento da produttori e associazioni locali.

Mercato dei produttori e degli artigiani di qualità MOSL.

I produttori venderanno

Salumi e terrine, salsicce affumicate, formaggi di latte vaccino e caprino, lumache, pollame, pani speciali, dolci, popcorn, zafferano e piante aromatiche, assortimenti botanici, uova, verdure, miele, olio, marmellate e succhi, birre artigianali?

Gli artigiani venderanno:

Dolciumi artigianali, candele profumate fatte a mano, ceramiche e gioielli in vetro, decorazioni in ceramica fatte a mano, decorazioni in legno fatte a mano, articoli di maglieria, articoli e accessori tessili, gioielli in materiali naturali e vetro, coltelli da cucina fatti a mano?

RISTORAZIONE IN STILE COUNTRY

Direttamente dalle aziende agricole locali, fornite dai produttori:

Escargots en croquille; panini contadini; gyros; involtini di pollo; hamburger; panini contadini; gelati contadini; crêpes; torte; birre artigianali; vini della Mosella …

Associazioni locali:

– Grigliate (Ferme Lang) e crostate flambées a cura dell’Associazione dei Vigili del Fuoco di Gros-Réderching

– Rinfresco a cura dell’Entente Sportive de Gros-Réderching

– Caffè e torte a cura dell’Associazione dei genitori di Gros-Réderching

INTRATTENIMENTO

– Musica di Denis & Véro

– Stand dell’Ufficio del Turismo del Pays de Bitche

– Introduzione al tiro al Sarbacane a cura di Loisirs et Jeunesse

– Dimostrazione di allevamento di oche a cura di Serge Klein

– Laboratorio naturalistico a cura dell’associazione Chabots

– Mostra di disegni degli alunni delle scuole materne ed elementari di Hirondelles a Gros-Réderching

– Mostra fotografica di Marc HEN.

– Dalle ore 15.00: concerto del gruppo APRÈS LA SIESTE

Espanol :

No se pierda el mercado agrícola organizado por la Association Mosellane d’Economie Montagnarde en colaboración con el municipio de Gros-Réderching y con el apoyo del Departamento del Mosela y Moselle Attractivité.

Venga a (re)descubrir los deliciosos productos de los Vosgos Mosellanes y la calidad MOSL en un ambiente festivo. A lo largo del día, podrá degustar platos locales recién preparados por productores y asociaciones locales.

Mercado de productores y artesanos MOSL Calidad.

Los productores venderán

Charcutería y terrinas, embutidos ahumados, quesos de leche de vaca y cabra, caracoles, aves de corral, especialidades de pan, bollería, palomitas de maíz, azafrán y plantas aromáticas, gamas botánicas, huevos, verduras, miel, aceite, mermeladas y zumos, cervezas artesanales?

Los artesanos venderán

Repostería artesanal, velas perfumadas hechas a mano, cerámica y bisutería de cuentas de vidrio, adornos de cerámica hechos a mano, adornos de madera hechos a mano, artículos de punto, artículos y accesorios textiles, bisutería hecha con materiales naturales y vidrio, cuchillos de cocina hechos a mano..

RESTAURACIÓN DE ESTILO RURAL

Directamente de las granjas locales, a cargo de los productores:

Escargots en croquille; paninis de granja; gyros; wraps de pollo; hamburguesas; paninis de granja; helados de granja; crêpes; pasteles; cervezas artesanales; vinos del Mosela …

Asociaciones locales:

– Parrilladas (Ferme Lang) y tartas flambeadas por la Asociación de Bomberos de Gros-Réderching

– Refrescos de la Entente Sportive de Gros-Réderching

– Café y pasteles de la Asociación de Padres de Gros-Réderching

ENTRETENIMIENTO

– Música de Denis & Véro

– Stand de la Oficina de Turismo del Pays de Bitche

– Introducción al tiro en Sarbacane por Loisirs et Jeunesse

– Demostración de pastoreo de gansos por Serge Klein

– Taller de naturaleza a cargo de la asociación Chabots

– Exposición de dibujos de los escolares de la escuela infantil y primaria Les Hirondelles de Gros-Réderching

– Exposición fotográfica de Marc HEN.

– A partir de las 15.00 h: Concierto del grupo APRÈS LA SIESTE

