Plounéour-Ménez

Marché paysan de Plouneour-menez

Zone Artisanale Site Plassart Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 16:00:00

fin : 2026-12-18 19:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Marché paysan hebdomadaire, les vendredis de 16h à 19h à Plouneour-menez à l’entrée du bourg ( ZAE Plassart).

Vous trouverez des produits locaux et issus de l’agriculture biologique: Fromages( Vache, brebis, chèvre), légumes, pains, tisanes, chocolats, crêpes, miel, viande bovine, plants potagers, vins, couture…

Animations ponctuelles. .

Zone Artisanale Site Plassart Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 6 76 39 85 03

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English : Marché paysan de Plouneour-menez

L’événement Marché paysan de Plouneour-menez Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-04-14 par OT BAIE DE MORLAIX