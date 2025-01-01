Marché Paysan de Rémelfing Rémelfing

Marché Paysan de Rémelfing Rémelfing mercredi 1 janvier 2025.

Marché Paysan de Rémelfing

Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-01-01 17:00:00

fin : 2025-08-21 19:00:00

Date(s) :

2025-01-01 2025-08-23 2025-08-30

Le marché paysan de Rémelfing, installé dans le cadre verdoyant du site du château, s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits authentiques et locaux.

Chaque vendredi soir, une trentaine de producteurs du territoire viennent y proposer leurs récoltes, leurs fabrications artisanales et leur savoir-faire. Fruits et légumes de saison, fromages fermiers, miel, escargots, confitures, vins, bières, pains ou biscuits, tout est issu d’une agriculture respectueuse et de circuits courts. Ce marché attire une clientèle fidèle tout en séduisant de nouveaux visiteurs curieux de consommer local.

Au fil de l’année, le marché se distingue par des éditions thématiques particulièrement conviviales, comme celles de Pâques ou de Noël, qui transforment l’espace en véritable lieu de fête. Les stands s’étoffent alors de propositions inédites fleurs, plantes, produits rares, décorations, idées cadeaux ou gourmandises de saison. Ambiance musicale, décorations soignées et animations renforcent l’attractivité de ces rendez-vous, qui deviennent des moments de partage intergénérationnels, appréciés autant pour leurs produits que pour l’ambiance chaleureuse qui s’en dégage.

Bien plus qu’un simple lieu de vente, le marché paysan de Rémelfing incarne une dynamique locale engagée. Il soutient les producteurs du territoire, favorise l’économie de proximité et participe activement à la vie du village. En s’y promenant, on découvre non seulement des produits de qualité, mais aussi des visages passionnés et des échanges simples qui renforcent le lien social. Ce marché contribue à valoriser un mode de consommation plus durable, plus humain, et inscrit Rémelfing dans une démarche vivante et positive au cœur du pays de Sarreguemines.Tout public

0 .

Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 07 remelfing.mairie@wanadoo.fr

English :

The Rémelfing farmers? market, set in the verdant surroundings of the château, has quickly established itself as a not-to-be-missed event for lovers of authentic local produce.

Every Friday evening, some thirty local producers come to offer their harvests, handcrafted products and expertise. Seasonal fruit and vegetables, farmhouse cheeses, honey, snails, jams, wines, beers, breads and cookies everything comes from respectful agriculture and short supply chains. The market attracts a loyal clientele, as well as new visitors curious about local produce.

Throughout the year, the market is distinguished by particularly convivial themed editions, such as Easter and Christmas, which transform the space into a veritable party venue. The stalls are filled with new offerings: flowers, plants, rare products, decorations, gift ideas and seasonal delicacies. Musical ambience, meticulous decorations and entertainment enhance the appeal of these gatherings, which become moments of intergenerational sharing, appreciated as much for their products as for the warm atmosphere that emanates from them.

Much more than a simple sales outlet, the Rémelfing farmers? market embodies a committed local dynamic. It supports local producers, promotes the local economy and plays an active role in village life. As you stroll around, you’ll discover not only quality products, but also passionate faces and simple exchanges that strengthen social ties. This market helps to promote a more sustainable, more human way of consuming, and makes Rémelfing a living, positive part of the Sarreguemines region.

German :

Der Bauernmarkt in Rémelfing, der in der grünen Umgebung des Schlosses stattfindet, hat sich schnell zu einem unumgänglichen Treffpunkt für Liebhaber von authentischen und lokalen Produkten entwickelt.

Jeden Freitagabend bieten hier rund 30 Erzeuger aus der Region ihre Ernte, ihre handwerklichen Erzeugnisse und ihr Know-how an. Obst und Gemüse der Saison, Bauernkäse, Honig, Schnecken, Marmeladen, Wein, Bier, Brot oder Kekse alles stammt aus einer respektvollen Landwirtschaft und aus kurzen Vertriebswegen. Dieser Markt zieht eine treue Kundschaft an und verführt auch neue Besucher, die neugierig auf den lokalen Konsum sind.

Im Laufe des Jahres wird der Markt durch besonders gesellige Themenveranstaltungen wie Ostern oder Weihnachten geprägt, die den Platz in einen wahren Festplatz verwandeln. Die Stände werden mit neuen Angeboten gefüllt: Blumen, Pflanzen, seltene Produkte, Dekorationen, Geschenkideen und saisonale Leckereien. Musikalische Untermalung, liebevolle Dekorationen und Animationen erhöhen die Attraktivität dieser Veranstaltungen, die zu generationsübergreifenden Momenten des Austauschs werden, die sowohl wegen ihrer Produkte als auch wegen der herzlichen Atmosphäre, die sie ausstrahlen, geschätzt werden.

Der Bauernmarkt in Rémelfing ist weit mehr als ein einfacher Verkaufsort, er verkörpert eine engagierte lokale Dynamik. Er unterstützt die Erzeuger der Region, fördert die lokale Wirtschaft und nimmt aktiv am Dorfleben teil. Bei einem Spaziergang entdeckt man nicht nur Qualitätsprodukte, sondern auch begeisterte Gesichter und einfache Gespräche, die den sozialen Zusammenhalt stärken. Dieser Markt trägt dazu bei, eine nachhaltigere und menschlichere Art des Konsums zu fördern und Rémelfing zu einem lebendigen und positiven Ort im Herzen der Region Sarreguemines zu machen.

Italiano :

Il mercato contadino di Rémelfing, immerso nel verde del parco del castello, si è rapidamente affermato come un appuntamento imperdibile per gli amanti dei prodotti locali autentici.

Ogni venerdì sera, una trentina di produttori locali vengono a proporre i loro raccolti, i loro mestieri e il loro know-how. Frutta e verdura di stagione, formaggi di fattoria, miele, lumache, marmellate, vini, birre, pane e biscotti: tutto proviene da un’agricoltura rispettosa e da canali di distribuzione brevi. Il mercato attira un fedele seguito di clienti, ma anche nuovi visitatori desiderosi di acquistare localmente.

Durante l’anno, il mercato è caratterizzato da eventi a tema particolarmente conviviali, come Pasqua e Natale, che trasformano lo spazio in una vera e propria cornice di festa. Le bancarelle sono ricche di nuove offerte: fiori, piante, prodotti rari, decorazioni, idee regalo e prelibatezze stagionali. L’atmosfera musicale, l’accuratezza delle decorazioni e l’intrattenimento accrescono il fascino di questi eventi, che diventano momenti di condivisione tra generazioni, apprezzati tanto per i prodotti quanto per la calda atmosfera che creano.

Il mercato contadino di Rémelfing è molto più di un semplice luogo dove acquistare prodotti; incarna una dinamica locale impegnata. Sostiene i produttori locali, promuove l’economia locale e svolge un ruolo attivo nella vita del villaggio. Passeggiando, si scoprono non solo prodotti di qualità, ma anche volti appassionati e semplici scambi che rafforzano i legami sociali. Questo mercato contribuisce a promuovere un modo di consumare più sostenibile e più umano e rende Rémelfing parte di un approccio vivace e positivo nel cuore della regione di Sarreguemines.

Espanol :

El mercado agrícola de Rémelfing, situado en la exuberante vegetación del castillo, se ha impuesto rápidamente como una cita ineludible para los amantes de los productos locales auténticos.

Cada viernes por la tarde, una treintena de productores locales acuden a ofrecer sus cosechas, su artesanía y su saber hacer. Frutas y verduras de temporada, quesos de granja, miel, caracoles, mermeladas, vinos, cervezas, panes y galletas: todo procede de una agricultura respetuosa y de canales de distribución cortos. El mercado cuenta con una clientela fiel y atrae a nuevos visitantes deseosos de comprar productos locales.

A lo largo del año, el mercado se caracteriza por eventos temáticos especialmente acogedores, como Pascua y Navidad, que transforman el espacio en un auténtico escenario festivo. Los puestos se llenan de nuevas ofertas: flores, plantas, productos raros, adornos, ideas para regalos y delicias de temporada. El ambiente musical, la cuidada decoración y las animaciones contribuyen al atractivo de estos acontecimientos, que se convierten en momentos para compartir entre generaciones, apreciados tanto por sus productos como por el cálido ambiente que crean.

Mucho más que un simple punto de venta, el mercado agrícola de Rémelfing encarna una dinámica local comprometida. Apoya a los productores locales, fomenta la economía local y desempeña un papel activo en la vida del pueblo. Al pasear por él, descubrirá no sólo productos de calidad, sino también rostros apasionados y sencillos intercambios que refuerzan los lazos sociales. Este mercado contribuye a promover un consumo más sostenible y más humano, y hace que Rémelfing se inscriba en un enfoque vivo y positivo en el corazón de la región de Sarreguemines.

L’événement Marché Paysan de Rémelfing Rémelfing a été mis à jour le 2025-08-01 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES