Informations pratiques

Rémelfing

Marché Paysan de Rémelfing

Rémelfing Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-12-31 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Le marché paysan de Rémelfing, installé dans le cadre verdoyant du site du château, s’est rapidement imposé comme un rendez-vous incontournable pour les amateurs de produits authentiques et locaux.

Une trentaine de producteurs du territoire viennent y proposer leurs récoltes, leurs fabrications artisanales et leur savoir-faire. Fruits et légumes de saison, fromages fermiers, miel, escargots, confitures, vins, bières, pains ou biscuits, tout est issu d’une agriculture respectueuse et de circuits courts. Ce marché attire une clientèle fidèle tout en séduisant de nouveaux visiteurs curieux de consommer local.

Au fil de l’année, le marché se distingue par des éditions thématiques particulièrement conviviales, comme celles de Pâques ou de Noël, qui transforment l’espace en véritable lieu de fête. Les stands s’étoffent alors de propositions inédites fleurs, plantes, produits rares, décorations, idées cadeaux ou gourmandises de saison. Ambiance musicale, décorations soignées et animations renforcent l’attractivité de ces rendez-vous, qui deviennent des moments de partage intergénérationnels, appréciés autant pour leurs produits que pour l’ambiance chaleureuse qui s’en dégage.

Bien plus qu’un simple lieu de vente, le marché paysan de Rémelfing incarne une dynamique locale engagée. Il soutient les producteurs du territoire, favorise l’économie de proximité et participe activement à la vie du village. En s’y promenant, on découvre non seulement des produits de qualité, mais aussi des visages passionnés et des échanges simples qui renforcent le lien social. Ce marché contribue à valoriser un mode de consommation plus durable, plus humain, et inscrit Rémelfing dans une démarche vivante et positive au cœur du pays de Sarreguemines.Tout public

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Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 07 remelfing.mairie@wanadoo.fr

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English :

The Rémelfing farmers? market, set in the lush greenery of the château grounds, has quickly established itself as a must-see event for lovers of authentic local produce.

Some thirty local producers come to offer their harvests, handcrafted products and expertise. Seasonal fruit and vegetables, farmhouse cheeses, honey, snails, jams, wines, beers, breads and cookies everything comes from respectful farming and short supply chains. The market attracts a loyal clientele, as well as new visitors curious about local produce.

Throughout the year, the market is distinguished by particularly convivial themed editions, such as Easter and Christmas, which transform the space into a veritable party venue. The stalls are filled with new offerings: flowers, plants, rare products, decorations, gift ideas and seasonal delicacies. Musical ambience, meticulous decorations and entertainment enhance the appeal of these gatherings, which become moments of intergenerational sharing, appreciated as much for their products as for the warm atmosphere that emanates from them.

Much more than a simple sales outlet, the Rémelfing farmers? market embodies a committed local dynamic. It supports local producers, promotes the local economy and plays an active role in village life. As you stroll around, you’ll discover not only quality products, but also passionate faces and simple exchanges that strengthen social ties. This market helps to promote a more sustainable, more human way of consuming, and makes Rémelfing a living, positive part of the Sarreguemines region.

L’événement Marché Paysan de Rémelfing Rémelfing a été mis à jour le 2026-08-21 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES