Marché paysan de Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche

Marché paysan de Saint-Louis-lès-Bitche

Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Marché Paysan de l’AMEM vous donne rendez-vous le dimanche 12 avril 2026, de 10h à 18h, sur la Place de la Mairie. Un évènement organisé en collaboration avec la commune de St-Louis-Lès-Bitche et soutenu par le Conseil Départemental de la Moselle et Moselle Attractivité.

En partenariat avec

LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS

L’ASSOCIATION ARBORICOLE DU HERREGARTEN DE SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

FOOTBALL CLUB SAINT-LOUIS 2017

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Rejoignez-nous pour (re)découvrir les délicieux produits des Vosges Mosellanes et Qualité MOSL. Tout au long de la journée, vous pourrez déguster des plats paysans fraîchement préparés par les producteurs et les associations locales.

PRODUCTEURS & ARTISANS

Volaille, viande bovine, viande de bison, charcuterie de porc, terrines, pâtés, saucissons, légumes, escargots, confitures, fromages, glaces, miels, caramel, gelées et confits de fleurs, plantes fraîches, sels aromatisés, plants pour le potager, pains et viennoiseries, nougats et confiseries, limonade, bières artisanales, eaux de vie et liqueurs …

Objets et créations en tissu, compositions florales, couteaux artisanaux, bougies

artisanales, céramiques, créations en bois, pailles et objets décoratifs en verre, savons et baumes artisanaux, créations personnalisées (affiches, cartes postales, mugs, …)

RESTAURATION PAYSANNE

La restauration paysanne, issue directement des fermes locales, sera assurée par les producteurs et les associations tout au long de la journée.

Burgers de bisons, Escargots en croquille, Wraps de poulet, Arrancinis, Tourtes, Bretzels gratinés, Grillades, Goujonnettes de carpes, Sputznudles, Glaces de la ferme, Pop-corn de la ferme, Crêpes, Gâteaux, Bières artisanales, Paninis fermiers…

ANIMATIONS

– Travail du verre chaud et soufflage par Jean-Marc Pierron et Mathieu Senger

– Balades à dos d’ânes par les Ânes de Sophie

– Jeux de société et jeux géants en bois par Oika Oika

– Présentation de la vache vosgienne par Marc Brunner

– Animation sur le héron par l’Association des Chabots

– Schnock cafés par la Communauté de Communes du Pays de Bitche

– Projection du film Histoire de St-Louis en images par Jean-Claude Durmeyer de 10h à 17h à la Mairie de Saint-Louis-lès-Bitche

– Ambiance musicale par Fab & Lue

– Présence de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le musée Saint-Louis vous invite à (re)découvrir ses collections et les gestes verriers ancestraux récemment sur la liste représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité (UNESCO).

L’entrée du musée sera gratuite pour une visite libre, ainsi qu’une démonstration d’un artisan tailleur toute la journée. Une démonstration aura lieu toutes les 30 min. La démonstration débutera à 10h30, jusqu’à 17h45. Une pause est prévue de 12h30 à 14h15.

Informations 03 87 06 64 70 ou accueil.musee@saint-louis.comTout public

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Place de la Mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 3 72 29 02 61

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English :

The AMEM Farmers’ Market takes place on Sunday, April 12, 2026, from 10am to 6pm, on the Place de la Mairie. An event organized in collaboration with the commune of St-Louis-Lès-Bitche and supported by the Conseil Départemental de la Moselle and Moselle Attractivité.

In partnership with

LA GRANDE PLACE MUSÉE DU CRISTAL SAINT-LOUIS

L?ASSOCIATION ARBORICOLE DU HERREGARTEN DE SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

SOCCER CLUB SAINT-LOUIS 2017

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE

Join us to (re)discover the delicious products of Vosges Mosellanes and MOSL Quality. Throughout the day, you’ll be able to sample freshly-prepared country dishes from local producers and associations.

PRODUCERS & ARTISANS

Poultry, beef, bison meat, pork charcuterie, terrines, pâtés, sausages, vegetables, snails, jams, cheeses, ice creams, honeys, caramel, jellies and flower preserves, fresh plants, flavored salts, vegetable garden plants, breads and pastries, nougats and confectionery, lemonade, craft beers, brandies and liqueurs…

Fabric objects and creations, floral arrangements, handmade knives, handmade candles

candles, ceramics, wooden creations, glass straws and decorative objects, handmade soaps and balms, personalized creations (posters, postcards, mugs, etc.)

COUNTRY-STYLE CATERING

Country-style catering, direct from local farms, will be provided by producers and associations throughout the day.

Bison burgers, Snails en croquille, Chicken wraps, Arrancinis, Pies, Pretzels au gratin, Grilled meats, Carp goujonnettes, Sputznudles, Farmhouse ice creams, Farmhouse popcorn, Pancakes, Cakes, Artisanal beers, Farmhouse paninis?

ANIMATIONS

– Hot glass working and blowing by Jean-Marc Pierron and Mathieu Senger

– Donkey rides by Les Ânes de Sophie

– Board games and giant wooden games by Oika Oika

– Presentation of the Vosges cow by Marc Brunner

– Heron animation by the Association des Chabots

– Schnock cafés by the Communauté de Communes du Pays de Bitche

– Screening of the film Histoire de St-Louis en images by Jean-Claude Durmeyer from 10 a.m. to 5 p.m. at the Mairie de Saint-Louis-lès-Bitche

– Musical entertainment by Fab & Lue

– Presence of the Pays de Bitche Tourist Office

EUROPEAN ARTS AND CRAFTS DAYS

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, the Musée Saint-Louis invites you to (re)discover its collections and the ancestral glassmaking techniques recently included on the UNESCO list of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Admission to the museum is free, and there will be a demonstration by a glass-cutting craftsman all day long. A demonstration will take place every 30 minutes. The demonstration will run from 10:30 am to 5:45 pm. There will be a break from 12:30 to 14:15.

Information: 03 87 06 64 70 or accueil.musee@saint-louis.com

L’événement Marché paysan de Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-03-20 par OT DU PAYS DE BITCHE