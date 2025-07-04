Marché paysan de Ty Grean Plounéour-Ménez
Marché paysan de Ty Grean Plounéour-Ménez vendredi 4 juillet 2025.
Marché paysan de Ty Grean
Ty Grean Plounéour-Ménez Finistère
Début : 2025-07-04 16:00:00
fin : 2025-09-05 19:00:00
2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29 2025-09-05 2025-09-12 2025-09-19
Tous les vendredis de 16h à 19h, vous pouvez retrouver sur le marché de Ty Grean à Plounéour Menez des producteurs et artisans locaux qui proposent leurs produits Légumes, viande bovine, fromages de chèvre, vache ou brebis, tisanes, pains, chocolats, crêpes, vins, bocaux, plants….
Le bar restaurant « le Ty Grean » propose en parallèle ses burgers à déguster sur place ou à emporter. .
Ty Grean Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 6 76 39 85 03
