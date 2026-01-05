Marché paysan de Vedène

Place du Petit Pont Vedène Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-02 17:00:00

fin : 2026-10-15 19:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Le Marché Paysan organisé par la ville de Vedène accueille une douzaine de producteurs plants maraîchers, fruits et légumes, fromages, œufs, olives miel et confitures, huile d’olive, vins, bières et jus de fruits ….des produits sains et goûteux.

.

Place du Petit Pont Vedène 84270 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 23 76 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché des producteurs de Vedène

The Marché Paysan organized by the town of Vedène welcomes a dozen producers: market garden plants, fruit and vegetables, cheeses, eggs, olives, honey and jams, olive oil, wines, beers and fruit juices… all healthy, tasty products.

L’événement Marché paysan de Vedène Vedène a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme communautaire du Grand Avignon