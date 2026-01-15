Marché Paysan de Vesc

5 place Georges Barnier Vesc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-12-27 12:30:00

Date(s) :

2026-04-06

Marché paysan de producteurs locaux

5 place Georges Barnier Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes cafedevesc@yahoo.fr

English :

Farmers’ market with local producers

L'événement Marché Paysan de Vesc Vesc a été mis à jour le 2026-01-15