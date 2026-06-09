MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Montalba-le-Château
MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Montalba-le-Château lundi 6 juillet 2026.
Montalba-le-Château
MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL
Montalba-le-Château Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-27 21:00:00
Date(s) :
2026-07-06
A Tous Vents l’ association de Montalba-le-Château (66) qui agit pour promouvoir le patrimoine du village et des environs vous propose à nouveau cette année le Marché Paysan et Artisanal Édition 2026 !
Au programme
Tous les LUNDIS de l’été, JUI…
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Montalba-le-Château 66130 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 76 71 83 78 associationatousvents@gmail.com
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English :
A Tous Vents , the Montalba-le-Château (66) association that promotes the heritage of the village and surrounding area, is once again offering the 2026 edition of its Farmers’ and Craftsmen’s Market!
On the program:
Every Monday throughout the summer, JUNE…
L’événement MARCHÉ PAYSAN ET ARTISANAL Montalba-le-Château a été mis à jour le 2026-06-09 par OTI ROUSSILLON CONFLENT