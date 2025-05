Marché paysan et festif – Ty ar Gall Dinéault, 23 mai 2025 16:00, Dinéault.

Finistère

Marché paysan et festif Ty ar Gall La ferme du Menez-Hom Dinéault Finistère

Le marché paysan festif fera son retouravec une quinzaine de producteurs locaux et bios y présenteront leurs spécialités.

Pour le côté festif, trois concerts se succéderont avec Madlyne Ann de Camaret dès 18 h et son rock atmosphérique en breton, puis le groupe Composite à 19 h 30 et enfin le groupe de balkan fusion français Hop Hop Hop Crew à 21 h qui clôturera la soirée.

Des points de restauration seront installés sur place avec des crêpes, la présence d’un food truck et du camion de glaces Espèce d’ananas .

En cas d’intempéries, nous pourrons nous replier dans les hangars en conservant l’ensemble des prestations

Marché paysan festif, de 16 h à 19 h à la ferme du Menez Hom et au Jardin

de Sarah, Ty ar Gall à Dinéault.

Visites possibles du Jardin de Sarah (plantes aromatiques et médicinales). Accès libre et gratuit pour le marché des producteurs. Entrée à prix libre pour les concerts de 18 h à 22 h. .

Ty ar Gall La ferme du Menez-Hom

Dinéault 29150 Finistère Bretagne +33 6 71 68 06 73

