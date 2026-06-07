Martainville

Marché paysan et festif

1 Rte de Saint-Germain-Langot, Le Logis Martainville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Marché paysan et festif

Marché paysan et festif par la Ferme des Cèdres

Marché de producteurs, concert, visites.

Buvette et restauration sur place .

1 Rte de Saint-Germain-Langot, Le Logis Martainville 14220 Calvados Normandie

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English : Marché paysan et festif

Farmers’ market and festivities

L’événement Marché paysan et festif Martainville a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Suisse Normande