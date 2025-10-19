Marché Paysan et fête des vieux tracteurs rue de Sarreguemines Rémelfing

Marché Paysan et fête des vieux tracteurs

rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Après une première édition couronnée de succès, l’association du marché paysan de Rémelfing organise une nouvelle journée dédiée aux savoir-faire locaux et au patrimoine agricole.

Les visiteurs pourront découvrir une large gamme de produits fermiers et artisanaux proposés directement par les producteurs.

Une offre de restauration, également assurée par les exposants, ainsi qu’une buvette, seront disponibles sur place.

Tout au long de la journée, démonstrations de tonte de moutons, traite de vaches, balades à poney, ambiance musicale …

Point d’orgue de la manifestation, un rassemblement de tracteurs anciens réunira plusieurs dizaines de modèles.

À noter le marché hebdomadaire prévu initialement le vendredi 17 octobre n’aura pas lieu.Tout public

rue de Sarreguemines Place du Château Rémelfing 57200 Moselle Grand Est +33 3 87 98 07 07 remelfing.mairie@wanadoo.fr

English :

After a successful first edition, the Rémelfing farmers’ market association is organizing a new day dedicated to local know-how and agricultural heritage.

Visitors will be able to discover a wide range of farm produce and handicrafts offered directly by producers.

Catering, also provided by exhibitors, and a refreshment bar will be available on site.

Throughout the day, demonstrations of sheep shearing, cow milking, pony rides, musical entertainment…

The highlight of the event will be a gathering of vintage tractors, featuring several dozen models.

Please note: the weekly market originally scheduled for Friday October 17 will not take place.

German :

Nach einer erfolgreichen ersten Veranstaltung organisiert der Verein des Bauernmarkts in Rémelfing einen weiteren Tag, der dem lokalen Know-how und dem landwirtschaftlichen Erbe gewidmet ist.

Die Besucher können eine breite Palette an bäuerlichen und handwerklichen Produkten entdecken, die direkt von den Erzeugern angeboten werden.

Ein Essensangebot, das ebenfalls von den Ausstellern bereitgestellt wird, sowie ein Getränkestand stehen vor Ort zur Verfügung.

Den ganzen Tag über werden Vorführungen wie Schafschur, Kuhmelken, Ponyreiten, musikalische Untermalung … angeboten.

Höhepunkt der Veranstaltung ist ein Oldtimer-Traktorentreffen mit mehreren Dutzend Modellen.

Hinweis: Der ursprünglich für Freitag, den 17. Oktober geplante Wochenmarkt findet nicht statt.

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, l’associazione del mercato agricolo di Rémelfing organizza un’altra giornata dedicata al know-how locale e al patrimonio agricolo.

I visitatori potranno scoprire un’ampia gamma di prodotti agricoli e artigianali offerti direttamente dai produttori.

Sul posto sarà disponibile un servizio di ristorazione, fornito anche dagli espositori, e un bar per il ristoro.

Nel corso della giornata si terranno dimostrazioni di tosatura delle pecore, mungitura delle mucche, passeggiate su pony e musica…

Il clou dell’evento sarà un raduno di trattori d’epoca, con diverse decine di modelli in esposizione.

Attenzione: il mercato settimanale inizialmente previsto per venerdì 17 ottobre non avrà luogo.

Espanol :

Tras el éxito de su primera edición, la asociación del mercado agrícola de Rémelfing organiza otra jornada dedicada al saber hacer local y al patrimonio agrícola.

Los visitantes podrán descubrir una amplia gama de productos agrícolas y artesanales ofrecidos directamente por los productores.

Los expositores también ofrecerán servicios de restauración y habrá un bar.

A lo largo del día, habrá demostraciones de esquileo de ovejas, ordeño de vacas, paseos en poni y música…

El punto culminante de la manifestación será la concentración de tractores de época, con varias decenas de modelos expuestos.

Nota: el mercado semanal previsto inicialmente para el viernes 17 de octubre no tendrá lugar.

