Marché paysan franco italien La Croisée Fleurville

La Croisée D 906 Fleurville Saône-et-Loire
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-07
2025-12-06
Vente et dégustation de produits régionaux de Ligurie et du Mâconnais. Tombola et concert la Clé d’C à partir de 17h, samedi 6 décembre .
La Croisée D 906 Fleurville 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20
