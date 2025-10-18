Marché paysan Halles Idron

Marché paysan Halles Idron samedi 18 octobre 2025.

Marché paysan

Halles 3 Avenue du Stade Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Le marché a lieu le samedi de 8h00 à 13h00.

Vous y trouverez les spécialistes des métiers de bouches et vous pourrez vous faire plaisir avec des produits frais, de saison et locaux. .

Halles 3 Avenue du Stade Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 74 03

English : Marché paysan

German : Marché paysan

Italiano :

Espanol : Marché paysan

L’événement Marché paysan Idron a été mis à jour le 2025-10-06 par OT Pau