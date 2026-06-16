Marché paysan Halles Idron

Idron

Marché paysan

Halles 3 Avenue du Stade Idron Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 08:00:00

fin : 2026-09-26 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Le marché a lieu le samedi de 8h00 à 13h00.

Vous y trouverez les spécialistes des métiers de bouches et vous pourrez vous faire plaisir avec des produits frais, de saison et locaux. .

Halles 3 Avenue du Stade Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 74 03

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English : Marché paysan

L’événement Marché paysan Idron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau