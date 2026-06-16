Marché paysan Halles Idron
Marché paysan Halles Idron samedi 21 novembre 2026.
Idron
Marché paysan
Halles 3 Avenue du Stade Idron Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 08:00:00
fin : 2026-11-21 13:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Le marché a lieu le samedi de 8h00 à 13h00.
Vous y trouverez les spécialistes des métiers de bouches et vous pourrez vous faire plaisir avec des produits frais, de saison et locaux. .
Halles 3 Avenue du Stade Idron 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 74 03
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English : Marché paysan
L’événement Marché paysan Idron a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau
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