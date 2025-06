Marché Paysan Mairie La Couvertoirade 3 juillet 2025 07:00

Aveyron

Marché Paysan Mairie Le Bourg La Couvertoirade Aveyron

Début : 2025-07-03

fin : 2025-08-14

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Venez découvrir La Couvertoirade et son marché paysan.

Chaque en fin de journée, habitants et visiteurs se retrouvent pour faire leurs courses pain, miel, légumes, fromages, charcuterie, boisson, etc. C’est l’occasion de partager un moment convivial autour d’un verre de bière (Brasserie du Larzac) ou de vin (Domaine de Ferrussac) et de se restaurer sur place si vous le désirez : légumes, grillades, escargots…

(tables et bancs à disposition).

Tous les jeudis de 17h30 à 21h30

Animations proposées

03/07 « Mescladis », choeur d’hommes polyphonie, chants du monde à 18h en l’église

10/07 « Le Mange Disque » Karaoké accompagné par Gabrielle et son accordéon

17/07 « Ludovic Séguret », variété française

24/07 « Demi-pause », musique traditionnelle

31/07 Batucada, percussions brésiliennes à la sauce Cévennes

07/08 So Watt Duo de guitare-chant (jazz, soul)

14/08 « Ton côté sauvage », guitare/chant (rock folk)

21/08 Démonstration de chiens au troupeau avec Etienne Serclérat à 18h après la Lavogne

28/08 « Jade et son accordéon », chansons humoristiques, entraînantes ou attendrissantes .

Mairie Le Bourg

La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 55 55

English :

Come and discover La Couvertoirade and its farmers’ market.

German :

Entdecken Sie La Couvertoirade und seinen Bauernmarkt.

Italiano :

Venite a scoprire La Couvertoirade e il suo mercato agricolo.

Espanol :

Venga a descubrir La Couvertoirade y su mercado agrícola.

