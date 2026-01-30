Marché paysan Hameau de Charmois Mouzay

Marché paysan

Le Château de Charmois invite les producteurs locaux à l’occasion de son marché paysan annuel. Venez flâner dans la cour du château pour découvrir et savourer des produits frais et de saison légumes croquants, fromages savoureux, pains artisanaux… Les propriétaires des lieux auront à cœur de vous présenter les dernier travaux de restauration de cet édifice du XVIIe siècle. Alain Bonnefoy vous dévoilera aussi les secrets de fabrication de la bière de Charmoy dans sa micro-brasserie située au cœur du château. L’occasion également de déguster sa bière de mars. Ambiance chaleureuse, produits du terroir et rencontres gourmandes garanties dans ce cadre historique unique ! Restauration sur place par l’association des Amis de Nicolas, au menu burger paysan !

Dans le cadre du projet Terre de Culture, un concert vous sera proposé par le groupe NAGAS.Tout public

Hameau de Charmois Château de Charmois Mouzay 55700 Meuse Grand Est +33 6 09 90 05 00 contact@bierecharmoy.com

English :

Château de Charmois invites local producers to its annual farmers’ market. Come and stroll through the château’s courtyard to discover and savor fresh seasonal produce: crunchy vegetables, tasty cheeses, artisan breads… The owners will be delighted to present the latest restoration work on this 17th-century edifice. Alain Bonnefoy will also reveal the secrets behind the making of Charmoy beer in his micro-brewery in the heart of the château. You’ll also have the opportunity to taste his March beer. A warm atmosphere, local produce and gourmet encounters guaranteed in this unique historic setting! On-site catering by the Amis de Nicolas association, featuring a farmer’s burger!

As part of the Terre de Culture project, a concert by the group NAGAS.

L’événement Marché paysan Mouzay a été mis à jour le 2026-01-30 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE