Informations pratiques

Munwiller

Marché paysan

22 rue de Rouffach Munwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le marché paysan revient !

C’est avec beaucoup de plaisir que Sylvie vous donne rendez-vous pour la 4ème édition de son marché paysan à la ferme dans le petit village de Munwiller.

Venez partager un moment convivial, rencontrer des producteurs passionnés, découvrir de bons produits locaux et profiter de l’ambiance chaleureuse de la ferme.

Une belle journée en perspective, placée sous le signe du partage et de la gourmandise.

À très bientôt à la ferme ! 0 .

22 rue de Rouffach Munwiller 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 6 45 05 23 78 contact@legumes-de-sylvie.fr

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English :

L’événement Marché paysan Munwiller a été mis à jour le 2026-08-05 par Centre Haut-Rhin Ensisheim