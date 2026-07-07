Informations pratiques

Innenheim

Marché paysan nocturne

rue du Stade Innenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Venez faire le plein de fraicheur en direct des producteurs présents au marché paysan nocturne avec leurs produits du terroir. Petite restauration sur place.

Venez faire le plein de fraîcheur avec des produits agricoles locaux, en direct d’une quinzaine de producteurs produits maraîchers, laitiers, fromages de chèvre, fruits, miel, choucroute, viandes canard et agneau, brioches et pain à l’ancienne… Avec restauration sur place tartes flambées, sanglier à la broche ou assiette de grillades et ses salades. .

rue du Stade Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Come and fill up on fresh produce directly from producers at the night-time farmers’ market. Light refreshments on site.

L’événement Marché paysan nocturne Innenheim a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme d’Obernai