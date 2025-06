Marché paysan Saint-Amarin 5 juillet 2025 17:00

Haut-Rhin

Marché paysan Place des Diables Bleus Saint-Amarin Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05 22:00:00

2025-07-05

Pour sonner le début des vacances scolaires, l’Amicale des Sapeurs pompiers de Saint-Amarin organise son premier marché paysan.

Vous y retrouverez des producteurs locaux de la Vallée avec la possibilité de faire cuire sur place les produits que vous achèterez !

Tout au long de la soirée, animations musicales et diverses, buvette et restauration vous seront proposés.

Place des Diables Bleus

Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 13 90

English :

To mark the start of the school vacations, the Amicale des Sapeurs pompiers de Saint-Amarin is organizing its first farmers’ market.

You’ll find local producers from the Valley, with the opportunity to cook the products you buy on site!

Throughout the evening, musical and other entertainment, refreshments and food will be on offer.

German :

Um den Beginn der Schulferien einzuläuten, organisiert die Amicale des Sapeurs pompiers de Saint-Amarin ihren ersten Bauernmarkt.

Hier finden Sie lokale Produzenten aus dem Tal und haben die Möglichkeit, die von Ihnen gekauften Produkte vor Ort zu kochen!

Den ganzen Abend über werden Ihnen musikalische und andere Darbietungen, Getränke und Speisen angeboten.

Italiano :

In occasione dell’inizio delle vacanze scolastiche, l’Amicale des Sapeurs pompiers de Saint-Amarin organizza il suo primo mercato contadino.

Potrete incontrare i produttori locali della Valle e cucinare sul posto i prodotti acquistati!

Per tutta la serata sono previsti intrattenimenti musicali e di altro tipo, oltre a rinfreschi e spuntini.

Espanol :

Con motivo del inicio de las vacaciones escolares, la Amicale des Sapeurs pompiers de Saint-Amarin organiza su primer mercado agrícola.

Podrás conocer a los productores locales del Valle y cocinar in situ los productos que compres

Durante toda la velada, habrá espectáculos musicales y de otro tipo, así como refrescos y tentempiés.

