Marché paysan Dépôt ferroviaire Senones
Marché paysan Dépôt ferroviaire Senones dimanche 5 avril 2026.
Marché paysan
Dépôt ferroviaire 1 Route de Moyenmoutier Senones Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 10:00:00
fin : 2026-08-02 14:00:00
Date(s) :
2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06
Marché Paysan de Senones
Au cœur des Vosges, dans le territoire de la Principauté de Salm, le Marché Paysan de Senones vous invite à découvrir toute la richesse du terroir local dans une ambiance conviviale et authentique.
Flânez entre les étals et partez à la rencontre des producteurs et artisans locaux qui vous proposent légumes de saison, fromages, viandes, pains artisanaux, miel, confitures et de nombreuses spécialités régionales.
Pour prolonger l’expérience, profitez d’une table champêtre permettant de déguster sur place les produits du marché et de partager un moment gourmand en famille ou entre amis.Tout public
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Dépôt ferroviaire 1 Route de Moyenmoutier Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 82 87 55 31
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English :
Marché Paysan de Senones
In the heart of the Vosges, in the territory of the Principality of Salm, the Marché Paysan de Senones invites you to discover the wealth of local produce in a friendly, authentic atmosphere.
Stroll between the stalls and meet local producers and craftsmen offering seasonal vegetables, cheeses, meats, artisan breads, honey, jams and many regional specialities.
To extend the experience, take advantage of a country-style table where you can taste market produce on the spot and share a gourmet moment with family and friends.
L’événement Marché paysan Senones a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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