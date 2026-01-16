Marche pédestre et soupe aux pois Hesse

Marche pédestre et soupe aux pois

Salle polyvalente Hesse

Dimanche 2026-02-15 09:00:00

2026-02-15 14:00:00

2026-02-15

L’association Gym et Détente de Hesse organise la 7e édition de sa marche populaire d’environ 10 km. Boissons et collations seront offertes durant le parcours. Départ à 9h devant la salle polyvalente. Un repas convivial vous attend à l’arrivée soupe aux pois, fromage, dessert et café. Le repas sera maintenu en cas de mauvais temps, ouvert pour les marcheurs et non marcheurs.

Renseignements et inscription par téléphone avant le 8 février.Tout public

3 rue du Canal Salle polyvalente Hesse 57400 Moselle Grand Est +33 6 86 75 57 17

The Gym et Détente de Hesse association is organizing the 7th edition of its popular 10 km walk. Drinks and snacks will be provided along the way. Start at 9 a.m. in front of the salle polyvalente. A convivial meal awaits you at the finish: pea soup, cheese, dessert and coffee. The meal will be maintained in the event of bad weather, and is open to walkers and non-walkers alike.

Information and registration by telephone before February 8.

