Marche pédestre et VTT

salle de fêtes Raucoules Haute-Loire

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2026-03-01 07:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Relevez le défi ! Marche 5, 12 ou 17 km (7€) • VTT 25 ou 40 km (10€). RDV 7h30 salle des fêtes. Repas convivial 13€ (résa mairie avant le 23/02). Organisé par l’APEL.. Avos marques !

salle de fêtes Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Take up the challenge! Walking: 5, 12 or 17 km (7?) ? Mountain biking: 25 or 40 km (10?). RDV 7h30 salle des fêtes. Convivial meal 13? (book at town hall before 23/02). Organized by APEL. On your marks!

L’événement Marche pédestre et VTT Raucoules a été mis à jour le 2026-02-12 par Haut Pays du Velay Tourisme