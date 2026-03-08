Marche Pédestre Morcenx-la-Nouvelle

Marche Pédestre

Airial de Sindères Morcenx-la-Nouvelle Landes

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Rendez-vous à 10h à l’airial de Sindères pour une jolie marche accompagnée.

Pause déjeuner auberge espagnole

Plus d’infos et inscriptions comitedesfetessinderes@gmail.com

Airial de Sindères Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessinderes@gmail.com

English : Marche Pédestre

Meet at 10am at the Sindères airial for a lovely guided walk.

Lunch break: Spanish inn

Further information and registration: comitedesfetessinderes@gmail.com

