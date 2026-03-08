Marche Pédestre Morcenx-la-Nouvelle
Marche Pédestre Morcenx-la-Nouvelle dimanche 12 avril 2026.
Marche Pédestre
Airial de Sindères Morcenx-la-Nouvelle Landes
Rendez-vous à 10h à l’airial de Sindères pour une jolie marche accompagnée.
Pause déjeuner auberge espagnole
Plus d’infos et inscriptions comitedesfetessinderes@gmail.com
Airial de Sindères Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine comitedesfetessinderes@gmail.com
English : Marche Pédestre
Meet at 10am at the Sindères airial for a lovely guided walk.
Lunch break: Spanish inn
Further information and registration: comitedesfetessinderes@gmail.com
