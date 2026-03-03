Marche performative Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus Radicelle et soirée musicale

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

17h, esplanade de la mairie départ de la marche avec la Cie d’iElles. Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus favorise l’émergence de récits multiples en convoquant l’écoute, l’hospitalité, la cohabitation des pratiques et des récits avec, à la clé, une forme artistique circassienne poétique nourrie d’héritages queers et matrimoniaux. Le public est invité à marcher et ce temps ensemble assumé dans l’espace public, témoigne que d’autres héritages existent, divers, hétéroclites, mutualisés, pluriels, foisonnants, communs, en dépit de croyances ancrées dans le temps et de leur effacement dans le récit de l’Histoire.

18h30 venez vous trémousser avec DJ set féminin, bistrot et musique à gogo! .

Sauveterre-de-Béarn 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche performative Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus Radicelle et soirée musicale

L’événement Marche performative Le lichen prend racine comme Rosa prend le bus Radicelle et soirée musicale Sauveterre-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-01 par OT Béarn des Gaves