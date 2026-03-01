Marche pied de nez Salle des Prises Chaniers

Marche pied de nez

Venez marcher pendant 8 km en compagnie des clowns… Le nez au vent. Cette marche est au profit de l’association Etoil’Clown (visites hebdomadaires des 5 pédiatries du Poitou-Charentes par des clowns professionnels)

Inscription obligatoire avant le 18 mars

Salle des Prises Chemin des Prises (près de la déchetterie) Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 93 11 95 etoilclown@gmail.com

English :

Come and walk 8 km with the clowns? Nose to the wind. This walk is in aid of the Etoil?Clown association (weekly visits by professional clowns to 5 pediatric hospitals in the Poitou-Charentes region)

Registration required before March 18

