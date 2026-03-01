Marche pied de nez Salle des Prises Chaniers
Marche pied de nez Salle des Prises Chaniers dimanche 22 mars 2026.
Marche pied de nez
Salle des Prises Chemin des Prises (près de la déchetterie) Chaniers Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 13:30:00
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Venez marcher pendant 8 km en compagnie des clowns… Le nez au vent. Cette marche est au profit de l’association Etoil’Clown (visites hebdomadaires des 5 pédiatries du Poitou-Charentes par des clowns professionnels)
Inscription obligatoire avant le 18 mars
.
Salle des Prises Chemin des Prises (près de la déchetterie) Chaniers 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 93 11 95 etoilclown@gmail.com
English :
Come and walk 8 km with the clowns? Nose to the wind. This walk is in aid of the Etoil?Clown association (weekly visits by professional clowns to 5 pediatric hospitals in the Poitou-Charentes region)
Registration required before March 18
