MARCHÉ PITTORESQUE DES SAVOIR-FAIRE Passa

MARCHÉ PITTORESQUE DES SAVOIR-FAIRE Passa dimanche 21 septembre 2025.

MARCHÉ PITTORESQUE DES SAVOIR-FAIRE

Passa Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion des Journées du Patrimoine, plongez dans l’univers authentique du Marché Pittoresque des Savoir-Faire !

Le dimanche 21 septembre, de 9h30 à 18h00, au Monastir del Camp à Passa, artisans passionnés et producteurs locaux vous donnent rende…

.

Passa 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 11 53 18 89

English :

Dive into the authentic world of the Marché Pittoresque des Savoir-Faire!

On Sunday, September 21, from 9:30am to 6:00pm, at Monastir del Camp in Passa, passionate craftsmen and local producers will be on hand to…

German :

Tauchen Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes in die authentische Welt des « Marché Pittoresque des Savoir-Faire » ein!

Am Sonntag, den 21. September, von 9:30 bis 18:00 Uhr, werden Sie im Monastir del Camp in Passa von passionierten Handwerkern und lokalen Produzenten…

Italiano :

Tuffatevi nell’autentico mondo del Marché Pittoresque des Savoir-Faire!

Domenica 21 settembre, dalle 9.30 alle 18.00, presso il Monastir del Camp a Passa, artigiani appassionati e produttori locali saranno a disposizione per…

Espanol :

¡Sumérjase en el auténtico mundo del Marché Pittoresque des Savoir-Faire!

El domingo 21 de septiembre, de 9.30 a 18.00 h, en el Monastir del Camp de Passa, artesanos apasionados y productores locales…

L’événement MARCHÉ PITTORESQUE DES SAVOIR-FAIRE Passa a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI ASPRES-THUIR