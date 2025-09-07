Marché Place du 19 mars 1962 Tarascon-sur-Ariège
Marché Place du 19 mars 1962 Tarascon-sur-Ariège dimanche 7 septembre 2025.
Marché Place du 19 mars 1962
Place du 19 mars 1962 Tarascon-sur-Ariège Ariège
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-07 08:00:00
fin : 2025-12-28 13:00:00
Date(s) :
2025-09-07
Faire un petit tour, flâner au marché…
Une navette gratuite est disponible de 8h à 12h.
Place du 19 mars 1962 Tarascon-sur-Ariège 09400 Ariège Occitanie
English : Market Place du 19 mars 1962
Take a stroll, stroll through the market…
A free shuttle bus is available from 8am to 12pm.
German :
Einen kleinen Spaziergang machen, über den Markt schlendern…
Ein kostenloser Pendelbus steht von 8 bis 12 Uhr zur Verfügung.
Italiano :
Passeggiate al mercato…
Un bus navetta gratuito è disponibile dalle 8.00 alle 12.00.
Espanol : Mercado Place du 19 mars 1962
Dé un paseo por el mercado…
De 8:00 a 12:00 hay un autobús gratuito.
