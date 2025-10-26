Marche Rue des Frères Lumière Pleurtuit

Marche Rue des Frères Lumière Pleurtuit dimanche 26 octobre 2025.

Marche

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Dans le cadre de la semaine rose.

Une marche est organisée pour 3 niveaux.

Possibilité d’acheter un tee-shirt rose ou un bracelet.

L’objectif est de récolter de l’argent pour une association qui lutte contre le cancer.

Sur réservations au C.C.A.S. 02 99 00 15 65

Organisé par le C.C.A.S et les Gymnastes de Pleurtuit. .

Rue des Frères Lumière Cinéma Armor Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 00 15 65

