Marché Point de vente d’Atout Fruit Entrée du village Bougé-Chambalud Isère

Point de vente de l’association Atout Fruit. Propose les fruits à noyau de l’été cueillis du jour ou de la veille.

Entrée du village

Bougé-Chambalud 38150 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 75 13 50

English : Point de vente d’Atout Fruit

Point of sale of the association Atout Fruit. Offers summer stone fruits picked the same day or the day before.

German : Point de vente d’Atout Fruit

Verkaufsstelle des Vereins Atout Fruit. Bietet sommerliches Steinobst an, das am Tag oder am Vortag gepflückt wurde.

Italiano : Point de vente d’Atout Fruit

Punto vendita dell’associazione Atout Fruit. Offre frutta a nocciolo estiva raccolta il giorno stesso o il giorno prima.

Espanol : Point de vente d’Atout Fruit

Punto de venta de la asociación Atout Fruit. Ofrece fruta de hueso de verano recogida el mismo día o el día anterior.

