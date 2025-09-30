marché ponctuel de producteurs au royaume des lutins crèche au royaume des Lutins Beauzac

Début : 2025-09-30 16:00:00

fin : 2025-09-30 19:00:00

2025-09-30

Marché ponctuel de producteurs à la crèche au royaume des lutins. Producteurs locaux viande bovine, arts créatifs, fromages, légumes, fleurs, glaces, miel, plants, conserves, tisanes et bien d’autres choses.

crèche au royaume des Lutins Vourze Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 69 15 59

English :

Occasional farmers’ market at the crèche au royaume des lutins. Local producers: beef, creative arts, cheeses, vegetables, flowers, ice cream, honey, plants, preserves, herbal teas and much more.

German :

Punktueller Erzeugermarkt in der Kinderkrippe au royaume des lutins. Lokale Produzenten: Rindfleisch, kreative Kunst, Käse, Gemüse, Blumen, Eis, Honig, Setzlinge, Konserven, Kräutertees und vieles mehr.

Italiano :

Mercato contadino presso l’asilo nido au royaume des lutins. Produttori locali: carne di manzo, arti creative, formaggi, verdure, fiori, gelati, miele, piante, conserve, tisane e molto altro.

Espanol :

Mercado agrícola en la guardería au royaume des lutins. Productores locales: carne de vacuno, artes creativas, quesos, verduras, flores, helados, miel, plantas, conservas, infusiones y mucho más.

