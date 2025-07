Rendez-vous au Forum des associations du 11e ! Marché Popincourt Paris

Rendez-vous au Forum des associations du 11e ! Marché Popincourt Paris samedi 6 septembre 2025 .

Vous souhaitez commencer une nouvelle activité artistique, culturelle,

pratiquer un sport ? Avec de nombreuses structures associatives, près de

190 cette année, et un nombre important de participants, le Forum est

le rendez-vous idéal pour toutes celles et tous ceux qui souhaitent inscrire leurs enfants ou s’inscrire dans

des associations locales à la rentrée. Animations scéniques et

démonstrations artistiques ponctueront cette journée riche en rencontres

et en découvertes.

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Date(s) : Samedi 6 septembre, de 11h à 18h vous avez rendez-vous sur le terre-plein central du boulevard Richard Lenoir à l’emplacement du marché Popincourt pour le Forum des associations, des sports et de la vie citoyenne.2025-09-06T11:00:00+02:00_2025-09-06T18:00:00+02:00

Marché Popincourt Bd Richard-Lenoir 75011 Paris