Belles-Forêts

Marche populaire

rue Principale -Bisping Belles-Forêts Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 07:30:00

fin : 2026-07-19 10:30:00

Date(s) :

2026-07-19

9ème édition de la marche populaire organisée par l’association Tel est ton Grand Cœur, au profit de l’APEI de Sarrebourg pour les enfants accompagnés à l’IME Les Jonquilles. Deux parcours sont proposés 8,5 km et 13 km, avec inscription sur place. Option Repas à l’arrivée (sur réservation par téléphone uniquement) Menu jambon vigneron, gratin dauphinois, fromage et glaceTout public

2 .

rue Principale -Bisping Belles-Forêts 57930 Moselle Grand Est +33 6 99 89 14 51

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English :

The 9th edition of the community walk organized by the association Tel est ton Grand Cœur, to benefit the APEI of Sarrebourg for children receiving care at the IME Les Jonquilles. Two routes are available: 8.5 km and 13 km, with on-site registration. Option: Meal at the finish line (reservation by phone only): Ham and wine menu, gratin dauphinois, cheese, and ice cream

L’événement Marche populaire Belles-Forêts a été mis à jour le 2026-06-16 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG