Marche populaire Bergbieten

Marche populaire Bergbieten dimanche 21 septembre 2025.

Marche populaire

8 rue du Stade Bergbieten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 08:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

6ème marche populaire internationale « marche de l’Altenberg »

Date dimanche 21 septembre 2025

Départ 8h et 13h pour le 5 et 10km / départ limité à 11h pour le 20km, arrivée limitée à 16h

Lieu salle des fêtes

Parcours 5km, 10km et 20km sans difficultés particulières

Buvette et restauration à l’arrivée (pensez à apporter votre gobelet !) cuisses de poulet désossées, taboulé, salade de carottes, knacks, merguez, saucisses blanches

Ouvert à tous, les enfants de -10ans doivent obligatoirement être accompagnés.

La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3€, ou une cotisation pour une licence famille de 6€ (enfants jusqu’à 16ans). Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

Préinscriptions avant le 7 septembre pour les groupes, sur place pour les individuels

Inscriptions STEIN Régine, 12 rue des colombes 67310 BERGBIETEN, 06 22 00 61 32, cfslbergbieten@gmail.com

Récompense groupe de plus de 20 participants

Important

interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours

les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse

ne pas s’éloigner du balisage (hors balisage l’assurance fédérale ne vous couvre plus)

Premiers secours mis en place par l’association dès le départ, n° urgence 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques (sauf en cas d’arrêté préfectoral/municipal) .

8 rue du Stade Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 00 61 32 regine.stein@orange.fr

