Marche populaire Bergbieten
6ème marche populaire internationale « marche de l’Altenberg »
Date dimanche 21 septembre 2025
Départ 8h et 13h pour le 5 et 10km / départ limité à 11h pour le 20km, arrivée limitée à 16h
Lieu salle des fêtes
Parcours 5km, 10km et 20km sans difficultés particulières
Buvette et restauration à l’arrivée (pensez à apporter votre gobelet !) cuisses de poulet désossées, taboulé, salade de carottes, knacks, merguez, saucisses blanches
Ouvert à tous, les enfants de -10ans doivent obligatoirement être accompagnés.
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3€, ou une cotisation pour une licence famille de 6€ (enfants jusqu’à 16ans). Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.
Préinscriptions avant le 7 septembre pour les groupes, sur place pour les individuels
Inscriptions STEIN Régine, 12 rue des colombes 67310 BERGBIETEN, 06 22 00 61 32, cfslbergbieten@gmail.com
Récompense groupe de plus de 20 participants
Important
interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours
les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse
ne pas s’éloigner du balisage (hors balisage l’assurance fédérale ne vous couvre plus)
Premiers secours mis en place par l’association dès le départ, n° urgence 112
La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques (sauf en cas d’arrêté préfectoral/municipal) .
8 rue du Stade Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 22 00 61 32 regine.stein@orange.fr
