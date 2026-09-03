Marche Populaire – Carnaval ça marche ! Maison de Quartier de Beausoleil Sarreguemines
dimanche 15 novembre 2026 · Maison de Quartier de Beausoleil · Sarreguemines
Informations pratiques
Sarreguemines
Marche Populaire – Carnaval ça marche !
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-15 07:00:00
fin : 2026-11-15 16:00:00
Date(s) :
2026-11-15
La Société Carnavalesque de Sarreguemines organise sa traditionnelle marche populaire au départ de la maison de quartier de Beausoleil.
5, 10 et 20 km, sans difficultés particulières, ouvert à tous, les enfants de – 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.
Nous comptons sur votre présence en nombre pour passer un moment de convivialité et de santé.
En famille, entre amis ou même seul venez découvrir les environs de Sarreguemines à travers nos trois parcours proposés !
Restauration à l’arrivée : les traditionnels Harengs de Carnaval, soupe de pois cassés, casse-croûte, grillades, café, gâteaux et buvette.Tout public
3 .
Maison de Quartier de Beausoleil 4 rue J.J Barth Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est scs.sgms@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sarreguemines Carnival Society is organizing its traditional community walk, starting at the Beausoleil community center.
5, 10, and 20 km routes, with no particular difficulties, open to everyone; children under 10 must be accompanied by an adult.
We hope to see many of you there for a fun and healthy event.
Whether with family, friends, or even on your own, come discover the Sarreguemines area through our three proposed routes!
Food and drinks available at the finish line: traditional Carnival herring, split pea soup, snacks, grilled meats, coffee, cakes, and a refreshment stand.
L’événement Marche Populaire – Carnaval ça marche ! Sarreguemines a été mis à jour le 2026-09-03 par OFFICE DE TOURISME DE SARREGUEMINES CONFLUENCES
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