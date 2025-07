Marche populaire de la rentrée Ettendorf

Marche populaire de la rentrée Ettendorf dimanche 7 septembre 2025.

7 rue principale Ettendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 20:00:00

2025-09-07

2ème marche populaire de la rentrée à Ettendorf, 2 parcours de 5 et 12km.

La marche populaire de la rentrée est de retour à Ettendorf ! Deux parcours s’offrent à vous 5 et 12 km.

Parcours adaptés à tous les niveaux. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Les départs se font de 7h à 14h avec une arrivée limitée à 17h ; la licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation de 3€ ou une cotisation pour une licence famille de 6€ (enfants jusqu’à 16 ans).

Les préinscriptions se font jusqu’au 3 septembre pour les groupes de plus de 20 personnes ainsi que pour les réservations de repas. Inscriptions sur place pour tous les autres.

Sur le parcours, une boisson gratuite à chaque point de contrôle ; à l’arrivée, buvette tout au long de la journée ! Sur réservation uniquement assiette froide le midi, ou knacks et grillades à midi et le soir, ouvert à tous. .

7 rue principale Ettendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 69 02 31 18 mairie@ettendorf.fr

English :

2nd popular back-to-school walk in Ettendorf, 2 routes of 5 and 12km.

German :

2. Volksmarsch zum Schulanfang in Ettendorf, 2 Strecken von 5 und 12 km.

Italiano :

seconda passeggiata popolare per il ritorno a scuola a Ettendorf, 2 percorsi di 5 e 12 km.

Espanol :

2ª marcha popular de vuelta al cole en Ettendorf, 2 recorridos de 5 y 12 km.

