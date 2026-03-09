Marche populaire de Pâques Salle des fêtes Baâlon

Marche populaire de Pâques

Salle des fêtes 24 rue Leboeuf Baâlon Meuse

Début : Lundi Lundi 2026-04-06 08:00:00

fin : 2026-04-06 14:00:00

2026-04-06

Venez vous promener et découvrir la campagne environnante lors de la Marche populaire internationale du lundi de Pâques, organisée chaque année par l’association Les Robinsons. Quatre parcours sont proposés 5 et 10 km (départ de 8h à 14h) ainsi que 15 et 20 km (départs de 8h à 12h).Tout public

Salle des fêtes 24 rue Leboeuf Baâlon 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 65 23 alainhannequin@orange.fr

English :

Come and discover the surrounding countryside during the Easter Monday International People’s Walk, organized every year by the association Les Robinsons. Four routes are proposed: 5 and 10 km (departures from 8 a.m. to 2 p.m.) as well as 15 and 20 km (departures from 8 a.m. to 12 p.m.).

