Marche populaire de Pâques Salle des fêtes Baâlon
Marche populaire de Pâques Salle des fêtes Baâlon lundi 6 avril 2026.
Marche populaire de Pâques
Salle des fêtes 24 rue Leboeuf Baâlon Meuse
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-04-06 08:00:00
fin : 2026-04-06 14:00:00
Date(s) :
2026-04-06
Venez vous promener et découvrir la campagne environnante lors de la Marche populaire internationale du lundi de Pâques, organisée chaque année par l’association Les Robinsons. Quatre parcours sont proposés 5 et 10 km (départ de 8h à 14h) ainsi que 15 et 20 km (départs de 8h à 12h).Tout public
3 .
Salle des fêtes 24 rue Leboeuf Baâlon 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 65 23 alainhannequin@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover the surrounding countryside during the Easter Monday International People’s Walk, organized every year by the association Les Robinsons. Four routes are proposed: 5 and 10 km (departures from 8 a.m. to 2 p.m.) as well as 15 and 20 km (departures from 8 a.m. to 12 p.m.).
L’événement Marche populaire de Pâques Baâlon a été mis à jour le 2026-03-09 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE