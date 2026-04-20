Marche populaire de Printemps Salle des fêtes du Vieux Lavoir Hestroff

Hestroff

Marche populaire de Printemps

Salle des fêtes du Vieux Lavoir 5 rue de l’Ombre Hestroff Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:30:00

fin : 2026-05-14 11:00:00

Date(s) :

2026-05-14

La Marche populaire de Printemps est organisée par l’Amicale des Moulins à Vent. Deux parcours vous sont proposés 6 et 10 km. Partez pour une ballade familiale entre 1h30 et 2h30 dans les forêts verdoyantes de Hestroff et ses environs. A l’issue de la marche, une buvette, un barbecue et notre menu schwenk-frite vous attendent !Tout public

2 .

Salle des fêtes du Vieux Lavoir 5 rue de l’Ombre Hestroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 49 52 06 94

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English :

The Marche populaire de Printemps is organized by the Amicale des Moulins à Vent. Two routes are available: 6 and 10 km. Set off for a family walk of between 1h30 and 2h30 through the lush forests of Hestroff and the surrounding area. At the end of the walk, a refreshment bar, a barbecue and our schwenk-frite menu await you!

L’événement Marche populaire de Printemps Hestroff a été mis à jour le 2026-04-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME