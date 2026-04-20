Marche populaire de Printemps Salle des fêtes du Vieux Lavoir Hestroff
Marche populaire de Printemps Salle des fêtes du Vieux Lavoir Hestroff jeudi 14 mai 2026.
Hestroff
Marche populaire de Printemps
Salle des fêtes du Vieux Lavoir 5 rue de l’Ombre Hestroff Moselle
Tarif : – – EUR
2
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 08:30:00
fin : 2026-05-14 11:00:00
Date(s) :
2026-05-14
La Marche populaire de Printemps est organisée par l’Amicale des Moulins à Vent. Deux parcours vous sont proposés 6 et 10 km. Partez pour une ballade familiale entre 1h30 et 2h30 dans les forêts verdoyantes de Hestroff et ses environs. A l’issue de la marche, une buvette, un barbecue et notre menu schwenk-frite vous attendent !Tout public
2 .
Salle des fêtes du Vieux Lavoir 5 rue de l’Ombre Hestroff 57320 Moselle Grand Est +33 6 49 52 06 94
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English :
The Marche populaire de Printemps is organized by the Amicale des Moulins à Vent. Two routes are available: 6 and 10 km. Set off for a family walk of between 1h30 and 2h30 through the lush forests of Hestroff and the surrounding area. At the end of the walk, a refreshment bar, a barbecue and our schwenk-frite menu await you!
L’événement Marche populaire de Printemps Hestroff a été mis à jour le 2026-04-20 par TROIS FRONTIERES TOURISME