Chaumont

Marché populaire de producteurs et d’artisans

Gymnase au cavalier Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-04-15 2026-05-20 2026-06-17 2026-07-15 2026-09-16 2026-10-21 2026-11-18

Tout public

Ce Marché Populaire s’inscrit dans le cadre de la subvention Mieux manger pour tous , pour laquelle la ville de Chaumont a répondu à un appel à projets. Son objectif est de proposer, une fois par mois, un marché réunissant des producteurs et artisans locaux de Haute-Marne, favorisant les circuits courts et l’accès à des produits frais et de qualité.

Ce type de produits est règle générale hors d’atteinte pour des personnes en situation de précarité économique. L’objectif du projet est donc de leur en faciliter l’accès, la fédération du Secours Populaire participant financièrement à l’achat. Au-delà de l’accès à l’alimentation, ce marché a également pour ambition de recréer du lien social. Organisé dans le quartier du Cavalier, il a vocation à devenir un temps de convivialité mensuel, associant animations, petits ateliers, présence d’associations partenaires, information et sensibilisation autour du bien manger. Ce rendez-vous se veut à la fois solidaire, accessible et fédérateur, afin de dynamiser le quartier et de favoriser les échanges entre habitants, producteurs et acteurs locaux. .

Gymnase au cavalier Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00

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English :

L’événement Marché populaire de producteurs et d’artisans Chaumont a été mis à jour le 2026-04-03 par Antenne de Chaumont