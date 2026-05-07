Marche populaire des brûlées 2026 Girancourt
Marche populaire des brûlées 2026 Girancourt dimanche 28 juin 2026.
Girancourt
Marche populaire des brûlées 2026
place de la mairie Girancourt Vosges
Tarif : – – EUR
2
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:30:00
fin : 2026-06-28 14:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Marche populaire dans le cadre de la foire à la frite:
2 distances: 7 et 13 km au choix
tarif unique 2euros sans ravitaillement (gratuit -12ans).
Départs libres entre 8h30 et 10h.
Buvette et Restauration sur place.Tout public
2 .
place de la mairie Girancourt 88390 Vosges Grand Est +33 6 86 99 04 30
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English :
Popular walk as part of the foire à la frite:
2 distances: 7 and 13 km to choose from
single price 2euros without refreshments (free for children under 12).
Free departures between 8:30 and 10 am.
Refreshments and catering on site.
L’événement Marche populaire des brûlées 2026 Girancourt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION
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