Girancourt

Marche populaire des brûlées 2026

place de la mairie Girancourt Vosges

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 08:30:00

fin : 2026-06-28 14:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Marche populaire dans le cadre de la foire à la frite:

2 distances: 7 et 13 km au choix

tarif unique 2euros sans ravitaillement (gratuit -12ans).

Départs libres entre 8h30 et 10h.

Buvette et Restauration sur place.Tout public

2 .

place de la mairie Girancourt 88390 Vosges Grand Est +33 6 86 99 04 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Popular walk as part of the foire à la frite:

2 distances: 7 and 13 km to choose from

single price 2euros without refreshments (free for children under 12).

Free departures between 8:30 and 10 am.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marche populaire des brûlées 2026 Girancourt a été mis à jour le 2026-05-07 par OT EPINAL ET SA REGION