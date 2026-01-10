Marche populaire du Lundi de Pâques Marlenheim
Marche populaire du Lundi de Pâques Marlenheim samedi 4 avril 2026.
Marche populaire du Lundi de Pâques
2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 08:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Circuits de 5, 10 et 15 km
Rendez-vous le lundi 6 avril 2026 afin de participer à la 34ème Marche Populaire Internationale organisée par la Batterie Fanfare Saint-Joseph de Marlenheim.
Départ du Centre culturel et sportif Les Roseaux.
Parcours de 5, 10 et 15km. Repas sur place. .
2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 29 66 20 ferlink@free.fr
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English :
5, 10 and 15 km circuits
L’événement Marche populaire du Lundi de Pâques Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble