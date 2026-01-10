Marche populaire du Lundi de Pâques

2a rue de l’Usine Marlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 08:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Circuits de 5, 10 et 15 km

Rendez-vous le lundi 6 avril 2026 afin de participer à la 34ème Marche Populaire Internationale organisée par la Batterie Fanfare Saint-Joseph de Marlenheim.

Départ du Centre culturel et sportif Les Roseaux.

Parcours de 5, 10 et 15km. Repas sur place. .

2a rue de l’Usine Marlenheim 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 29 66 20 ferlink@free.fr

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English :

5, 10 and 15 km circuits

L’événement Marche populaire du Lundi de Pâques Marlenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble