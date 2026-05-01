Marche populaire ffsp Salle Polyvalente Charmois-l’Orgueilleux

Charmois-l’Orgueilleux

Marche populaire ffsp

Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Charmois-l’Orgueilleux Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

PARCOURS

6 km -10 km 20 km sans difficultés particulières.

Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement être accompagnés.

LICENCE

La licence de participation F.F.S.P est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans souvenir de 3€ ou licence famille 6€.

Portant les timbres de contrôle, elle donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au retour.

RAVITAILLEMENT

Boissons et petites collations

Ravitaillements payants le long du parcours (boissons et casse-croûte). Possibilité de restauration à l’arrivée.

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal.Tout public

3 .

Salle Polyvalente 4 rue de la Croisette Charmois-l’Orgueilleux 88270 Vosges Grand Est +33 6 80 88 03 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ROUTES

6 km -10 km 20 km with no particular difficulties.

Open to all; children under 10 must be accompanied.

LICENCE

The F.F.S.P. participation license is issued at the start in exchange for a 3? participation fee without souvenir, or a 6? family license.

Carrying the control stamps, it entitles the holder to the IVV stamp on the international carnets available on return.

REFRESHMENTS

Drinks and snacks

Paid refreshments along the route (drinks and snacks). Catering available at the finish.

The walk will take place whatever the weather conditions, except in the event of a prefectural or municipal order.

L’événement Marche populaire ffsp Charmois-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-05-05 par OT EPINAL ET SA REGION