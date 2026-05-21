Granges-Aumontzey

Marche populaire

19 b rue de Lattre de Tassigny Granges-Aumontzey Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Parcours proposant 3 circuits de 7, 11 ou 21 km soigneusement balisés. Départ entre 7h et 14h.Tout public

3 .

19 b rue de Lattre de Tassigny Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 6 72 39 14 07

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English :

3 carefully marked circuits of 7, 11 or 21 km. Departures between 7am and 2pm.

L’événement Marche populaire Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES