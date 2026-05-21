Marche populaire Granges-Aumontzey
Marche populaire Granges-Aumontzey dimanche 7 juin 2026.
Granges-Aumontzey
Marche populaire
19 b rue de Lattre de Tassigny Granges-Aumontzey Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Parcours proposant 3 circuits de 7, 11 ou 21 km soigneusement balisés. Départ entre 7h et 14h.Tout public
3 .
19 b rue de Lattre de Tassigny Granges-Aumontzey 88640 Vosges Grand Est +33 6 72 39 14 07
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English :
3 carefully marked circuits of 7, 11 or 21 km. Departures between 7am and 2pm.
L’événement Marche populaire Granges-Aumontzey a été mis à jour le 2026-05-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES