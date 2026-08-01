Informations pratiques

Harreberg

Marche populaire

95 place de l’Eglise salle communale (départ) Harreberg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30 15:00:00

Date(s) :

2026-08-30

32e édition de la Marche Populaire de Harreberg, organisée par l’Amicale des Amis Marcheurs. Vous pourrez emprunter deux circuits de 6 et 12 km en zone boisée avec dénivelé. Jeu de piste gratuit proposé aux enfants. Restauration et buvette en salle. Le soir pizzas et tartes flambées, animation par DJ David. Renseignements par téléphoneTout public

.

95 place de l’Eglise salle communale (départ) Harreberg 57870 Moselle Grand Est +33 6 48 35 33 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

32nd edition of the Harreberg Fun Walk, organized by the Amicale des Amis Marcheurs. You can choose between two routes—6 km and 12 km—through wooded terrain with elevation changes. Free scavenger hunt for children. Food and refreshments available indoors. In the evening: pizza and tarte flambée, with entertainment by DJ David. For more information, call.

L’événement Marche populaire Harreberg a été mis à jour le 2026-08-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD