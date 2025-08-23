Marche populaire Hausgauen

Marche populaire Hausgauen samedi 23 août 2025.

Marche populaire

rue du Vignoble Hausgauen Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-23 07:00:00

fin : 2025-08-24 13:00:00

2025-08-23 2025-08-24

Parcours de 5 et 10 km Possibilité de restauration- Préinscriptions groupes :avant le 17 août au 06 10 27 05 95 Inscriptions sur place pour les individuels

Parcours de 5 et 10?3 km, sans difficultés particulières.

Boissons et petites collations gratuites au 1er point de contrôle Possibilité de restauration à l’arrivée

Au menu :

Menu quenelles de foie, spaetzle ET GRILLADES / frites / salade

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal .

rue du Vignoble Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 10 27 05 95 baumlinrobert@gmail.com

English :

5 and 10 km routes Catering available Pre-registration for groups: before August 17 on 06 10 27 05 95 On-site registration for individuals

German :

Strecken von 5 und 10 km Verpflegungsmöglichkeit- Voranmeldungen für Gruppen :vor dem 17. August unter 06 10 27 05 95 Anmeldungen für Einzelpersonen vor Ort

Italiano :

Percorsi di 5 e 10 km Possibilità di ristorazione Preiscrizione per i gruppi: entro il 17 agosto al numero 06 10 27 05 95 Iscrizione in loco per gli individuali

Espanol :

Recorridos de 5 y 10 km Catering disponible Preinscripción para grupos: antes del 17 de agosto en el 06 10 27 05 95 Inscripción in situ para individuales

