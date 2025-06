Marche Populaire Internationale de la Cité Fortifiée Rue du général Stuhl Bitche 29 juin 2025 06:30

Moselle

Marche Populaire Internationale de la Cité Fortifiée Rue du général Stuhl Marché Couvert Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-29 06:30:00

fin : 2025-06-29 17:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Marche Populaire Internationale de la Cité Fortifiée

Départ et arrivée Salle du Marché Couvert, rue Stuhl

Informations générales :

Parcours 6 km et 10 km

Horaires Départ de 6h30 à 13h00

Arrivée limite 17h00

Participation :

3,00 € par personne (tampon IVV inclus)

6,00 € pour une licence famille (enfants gratuits jusqu’à 16 ans)

Inscriptions et contact :

Préinscription pour les groupes jusqu’au 15 juin 2025

Contact :

Jean-Claude PICARD

Adresse 2, rue des Tilleuls, 57230 BITCHE

Téléphone 06 08 27 15 71

Email jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Informations complémentaires :

Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.

Récompenses trophées pour les groupes de plus de 25 participants.

Assurance responsabilité civile assurée par la MAIF via la FFSP. En dehors des sentiers balisés, l’assurance ne s’applique plus.

Ravitaillement boissons et en-cas gratuits aux points de contrôle. Possibilité de restauration à l’arrivée.

Règlement :

Interdiction absolue de fumer ou d’allumer un feu sur le parcours.

Les chiens doivent être tenus en laisse.

La marche a lieu quelle que soit la météo, sauf interdiction préfectorale ou municipale.

La participation vaut déclaration de bonne santé.Tout public

3 .

Rue du général Stuhl Marché Couvert

Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 6 08 27 15 71 jean-claude.picard@radiostudio1.fr

English :

Marche Populaire Internationale de la Cité Fortifiée

Start and finish line: Salle du Marché Couvert, rue Stuhl

General information:

Routes: 6 km and 10 km

Times Start: 6:30 a.m. to 1:00 p.m

Final finish: 5:00 pm

Participation :

3.00 ? per person (IVV stamp included)

6.00 ? for a family license (children under 16 free)

Registration and contact:

Pre-registration for groups until June 15, 2025

Contact:

Jean-Claude PICARD

Address: 2, rue des Tilleuls, 57230 BITCHE

Telephone: 06 08 27 15 71

Email jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Additional information:

Open to all; children under 10 must be accompanied.

Awards: trophies for groups of more than 25 participants.

Insurance: third-party liability insured by MAIF via FFSP. Outside marked trails, insurance no longer applies.

Refreshments: free drinks and snacks at checkpoints. Catering available on arrival.

Regulations:

Absolutely no smoking or lighting of fires on the course.

Dogs must be kept on a leash.

The walk takes place whatever the weather, unless prohibited by the prefecture or municipality.

Participation constitutes a declaration of good health.

German :

Internationaler Volksmarsch durch die Festungsstadt

Start und Ziel: Salle du Marché Couvert, rue Stuhl

Allgemeine Informationen:

Strecken: 6 km und 10 km

Zeitplan Start: von 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Endgültige Ankunft: 17.00 Uhr

Teilnahme :

3,00 ? pro Person (einschließlich IVV-Stempel)

6,00 ? für eine Familienlizenz (Kinder bis 16 Jahre kostenlos)

Anmeldung und Kontakt :

Voranmeldung für Gruppen bis zum 15. Juni 2025

Kontakt:

Jean-Claude PICARD

Anschrift: 2, rue des Tilleuls, 57230 BITCHE

Telefon: 06 08 27 15 71

E-Mail: jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Zusätzliche Informationen:

Offen für alle; Kinder unter 10 Jahren müssen begleitet werden.

Belohnungen: Trophäen für Gruppen mit mehr als 25 Teilnehmern.

Versicherung: Haftpflichtversicherung durch die MAIF über die FFSP. Außerhalb der markierten Wege entfällt die Versicherung.

Verpflegung: Kostenlose Getränke und Snacks an den Kontrollpunkten. Verpflegungsmöglichkeiten am Ziel.

Regeln:

Es ist absolut verboten, auf der Strecke zu rauchen oder ein Feuer anzuzünden.

Hunde müssen an der Leine geführt werden.

Die Wanderung findet unabhängig vom Wetter statt, es sei denn, es besteht ein Verbot durch die Präfektur oder die Gemeinde.

Die Teilnahme gilt als Erklärung der guten Gesundheit.

Italiano :

Marcia Internazionale dei Popoli attraverso la Città Murata

Partenza e arrivo: Salle du Marché Couvert, rue Stuhl

Informazioni generali :

Percorsi: 6 km e 10 km

Orari Inizio: dalle 6.30 alle 13.00

Arrivo finale: 17:00

Quota d’iscrizione :

? 3,00 a persona (bollino IVV incluso)

6,00 per la licenza familiare (bambini sotto i 16 anni gratis)

Registrazione e contatti:

Pre-registrazione per i gruppi fino al 15 giugno 2025

Contatto: Jean-Claude PICARD

Jean-Claude PICARD

Indirizzo: 2, rue des Tilleuls, 57230 BITCHE

Telefono: 06 08 27 15 71

E-mail: jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Informazioni supplementari:

Aperto a tutti; i bambini sotto i 10 anni devono essere accompagnati.

Premi: trofei per gruppi di oltre 25 partecipanti.

Assicurazione: responsabilità civile assicurata dal MAIF tramite il FFSP. Al di fuori dei sentieri segnalati, l’assicurazione non è più valida.

Ristori: bevande e snack gratuiti ai punti di controllo. Ristorazione disponibile all’arrivo.

Regole:

È assolutamente vietato fumare o accendere fuochi sul percorso.

I cani devono essere tenuti al guinzaglio.

La passeggiata si svolge con qualsiasi tempo, a meno che non sia vietata dalla prefettura o dal comune.

La partecipazione costituisce una dichiarazione di buona salute.

Espanol :

Marcha Popular Internacional por la Ciudad Amurallada

Salida y llegada: Salle du Marché Couvert, rue Stuhl

Información general :

Recorridos: 6 km y 10 km

Horario Salida: de 6.30 a 13.00 horas

Llegada final: 17:00

Precio de la inscripción :

3,00 € por persona (sello IVV incluido)

6,00 por licencia familiar (menores de 16 años gratis)

Inscripción y contacto:

Preinscripción para grupos hasta el 15 de junio de 2025

Contacto: Jean-Claude PICARD

Jean-Claude PICARD

Dirección: 2, rue des Tilleuls, 57230 BITCHE

Teléfono: 06 08 27 15 71

Correo electrónico: jean-claude.picard@radiostudio1.fr

Información complementaria:

Abierto a todos; los menores de 10 años deben ir acompañados.

Premios: trofeos para grupos de más de 25 participantes.

Seguro: responsabilidad civil asegurada por MAIF a través del FFSP. Fuera de los senderos balizados, el seguro ya no se aplica.

Avituallamiento: bebidas y tentempiés gratuitos en los puntos de control. Catering disponible en la meta.

Normas :

Prohibido fumar y encender fuego en el recorrido.

Los perros deben ir atados.

La marcha se realiza con cualquier tiempo, salvo prohibición municipal o de la prefectura.

La participación constituye una declaración de buena salud.

L’événement Marche Populaire Internationale de la Cité Fortifiée Bitche a été mis à jour le 2025-06-18 par OT DU PAYS DE BITCHE