Marche populaire internationale de montagne Oderen
Marche populaire internationale de montagne Oderen samedi 3 octobre 2026.
Oderen
Marche populaire internationale de montagne
4 allée des tilleuls Oderen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 07:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Venez prendre un grand bol d’air frais et admirer nos belles montagnes vosgiennes. Parcours de 10 et 20 kms ainsi qu’un parcours adapté de 5 km. Restauration possible aux différents stands ainsi qu’à l’arrivée.
Venez prendre un grand bol d’air frais et admirer nos belles montagnes vosgiennes. Parcours de 10 et 20 kms ainsi qu’un parcours adapté de 5 km. Restauration possible aux différents stands ainsi qu’à l’arrivée. .
4 allée des tilleuls Oderen 68830 Haut-Rhin Grand Est +33 6 75 76 31 19 cerclestemarie.oderen@hotmail.com
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English :
Come and take a deep breath of fresh air and admire our beautiful Vosges mountains. 10 and 20 km courses, plus a 5 km adapted course. Catering available at various stands and at the finish.
L’événement Marche populaire internationale de montagne Oderen a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin
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